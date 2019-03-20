Российский актер Алексей Панин заявил о своей ненависти к России. Артист выразил недовольство Родиной на своей странице в Instagram.
«Как же я ненавижу страну под названием Россия! — начал Панин. — Грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя!» Далее актер раскритиковал своих соотечественников, заявив, что у большинства россиян в голове вместо мозга «плавленый сырок».
Также Панин коснулся темы Великой Отечественной войны, написав, что СССР «вместе с Гитлером, в 39 году» захватил Польшу, имея в виду Польский поход Красной армии 1939 года. «Единственное наше достижение за последние 75 лет — это полет Гагарина в космос. Все!» — продолжил актер. В завершение Панин обвинил своих коллег-артистов в лицемерии и прислужничестве перед «сильными мира сего». Свою публикацию актер сопроводил хэштегом «#Россиявперед».
Ранее Алексей Панин вступился за актера Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в развязывании войн в течение последних 20 лет, напоминает «Национальная служба новостей». Панин заявил, что придерживается того же мнения, что и его коллега.