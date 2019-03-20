Челябинских чиновников через суд выселяют из мэрии

Администрация Каслинского района подала в суд заявление о выселении мэрии из занимаемых помещений. Дата заседания пока не назначена, сообщил «URA.RU» глава города Дмитрий Дерябин.
По словам мэра, он получил письма-извещения об исках, поданных и в городской суд, и Арбитражный суд области. «Если проиграем разбирательства, будем подавать жалобы. Других помещений у нас нет», — сказал Дерябин. Глава района Игорь Колышев не ответил на звонок.
В этом челябинском муниципалитете несколько лет идет конфликт между городской и районной властью. Мэрия и горсовет депутатов по договору безвозмездного пользования занимают несколько помещений, принадлежащих району. Собственных площадей нет. 22 января мэрия получила уведомление о готовящейся подаче в суд иска об освобождении помещений. Глава района Игорь Колышев тогда заверял корреспондента «URA.RU», что не собирается выселять администрацию города. Дескать, это приглашение к диалогу. Однако иски поданы.
Депутаты Каслей после этого обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой выступить арбитром. «В собственности мэрии нет других помещений и денег на аренду, что делает невозможным переезд администрации и совета депутатов, занимающих два кабинета площадью 41 квадратный метр», — отметили они.