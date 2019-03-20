В Свердловской области задержаны подозреваемые в массовом убийстве в поселке Зюзельский. Мужчина и женщина признались в убийстве четырех человек и рассказали об обстоятельствах случившегося.
«Установлены и задержаны двое подозреваемых — неработающий житель города Полевской, 1997 г. р., и неработающая местная жительница, 1995 г. р. Оба признались в убийствах. Трое потерпевших были убиты утром 22 февраля, а четвертый потерпевший — в ночь на 28 февраля», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
В ГУ МВД по Свердловской области подчеркнули, что личности всех погибших людей полицией также установлены. «На место происшествия для оказания практической и методической помощи в раскрытии убийств выезжали заместитель начальника регионального полицейского главка Александр Постовалов и замначальника управления уголовного розыска Алексей Искоренков, до недавних пор возглавлявший так называемый „убойный отдел“ — подразделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности», — отметил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых
Силовики провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. Сейчас выясняется точный мотив убийства. Согласно предварительным данным следствия, убийство мужчины, тело которого обнаружено в сенях дома, произошло из ревности обвиняемого ко второй задержанной, а убийство трех остальных потерпевших — якобы из личной неприязни.
Ранее «URA.RU» сообщало об обнаружении в доме четырех трупов. По данным инсайдера, погибших нашли случайно в ходе проверки адреса, где мог находиться 29-летний Олег Д., пропавший около двух недель назад. Его тело обнаружили в доме, а в погребе нашли еще три трупа.