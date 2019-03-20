Тысячи россиян покидают Сибирь

За прошедший год из Сибири уехали около 29 тысяч россиян. По сравнению с прошлым годом отток населения усилился в 1,5 раза, говорится в исследовании Новосибирскстата.
«В 2018 году миграционная убыль населения из Сибирского федерального округа составила 29 тысяч человек. Миграционная прибыль среди сибирских регионов зафиксирована только в Новосибирской области, где население выросло на 8 тысяч человек», — сообщается в результатах исследования. Как уточняет ИА FlashSiberia, больше остальных потеряла Омская область, которую покинули 12 тысяч жителей. Всего на январь текущего года во всей Сибири проживают 17,1 млн человек.
По информации Росстата, численность населения России в 2018 году сократилась впервые за десять лет. Жителей страны стало меньше почти на 87 тысяч человек. По мнению экспертов, причиной тому стал резкий отток трудовых мигрантов.