В Курске детей-инвалидов поселили в интернат без лифтов, пандусов и специальных санузлов

Детям приходится самостоятельно взбираться на другие этажи Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Курске для детей-инвалидов после реконструкции открыли интернат без пандусов, лифтов, поручней и специальных санузлов. Об этом журналистам рассказали родители учащихся, а на жалобы уже обратил внимание Следственный комитет.

На сегодняшний день в интернате учатся 142 ребенка. 51 из них имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом и психическим развитием, еще 12-ти поставлен дополнительный диагноз — умственная отсталость. Изначально предполагалось, что воспитанниками интерната будут деть, оставшиеся без попечения родителей или сироты, но позже стало, что среди них есть ребята имеющие семьи, пишет портал kursktv.ru.

Дело в том, что при реконструкции у интерната появился хороший медицинский блок с качественным оборудованием, медперсоналом и необходимой инфраструктурой для инвалидов. Вот только помещения для занятий, проживания и досуга, по словам родителей, не приспособлены для детей-колясочников. Из-за отсутствия лифта, пандуса и поручней им якобы приходится взбираться на третий этаж. Кто способен «худо-бедно» передвигаться — карабкаются по лестнице сами, остальных поднимают родители.

Директор интерната Марина Хмелевская пояснила журналистам, что дети действительно испытывают сложности, чтобы попасть на другой этаж. Дело в том, что после реконструкции медицинского корпуса финансирование прекратилось, поэтому денег на лифт, специальные санузлы и пандусы не хватило. Все это появится, только если интернат получит дополнительные средства. В то же время руководство уверяет, что столовая, выход на территорию и посещение кабинета воспитанникам полностью доступны. Следователи уже начали проводить проверку.