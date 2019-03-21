Составлен портрет хейтера в Рунете

Для исследования использовалось содержание семи миллионов сообщений россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты компании Brand Analytics составили портрет хейтера в российском сегменте Интернета. Для анализа использовались сообщения людей в социальных сетях и тематических форумах.

Выяснилось, что наибольший уровень агрессии в сообщениях людей присутствует на развлекательных доменах юношеской категории (в качестве примеров компания приводит 2ch.hk, yaplakal.com и pikabu.ru), игровых ресурсах (prodota.ru, dota2.ru и пр.) и политических форумах (echo.msk.ru, politforums.net и других). Далее в списке идут женские сайты и форумы автолюбителей, передает РБК.

Наиболее агрессивными оказались мужчины, а возраст людей обоих полов, оставлявших негативные сообщения, составил 14—19 лет и 25—35 лет. Максимальный пик пришелся на 14 лет. Эксперты объяснили это тем, что большинство соцсетей допускает регистрацию именно с этого возраста. Всего было проанализировано около семи миллионов сообщений. Агрессивными из них являлись около 5%.

Хейтер (ненавистник, от англ. hate — ненависть) — тот, кто испытывает ненависть к какому-либо человеку. Термин часто встречается в Интернете.