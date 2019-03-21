20 марта 2019

В Москве откроется музей проституции с почасовой оплатой

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 09:25
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Осмотреть экспозицию можно будет за 50 рублейФото: depositphotos.com

В Москве на Арбате откроется Музей истории проституции с почасовой оплатой. Экспозиция начнет работу 29 марта.

«Первый российский музей истории проституции откроется на Арбате в Москве», — передает сайт VSE42.ru. Выставка будет состоять из редких гравюр, предметов и фотографий, которые принадлежат основателю Музея телесных наказаний Валерию Переверзеву. Организаторы сообщают, что нуждаются в сотрудниках.

Гости также смогут посетить экскурсию о представительницах древней профессии разных времен. Цена входного билета с экскурсией составит 100 рублей, без экскурсии — 50.

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