В Москве откроется музей проституции с почасовой оплатой

Осмотреть экспозицию можно будет за 50 рублей Фото: depositphotos.com

В Москве на Арбате откроется Музей истории проституции с почасовой оплатой. Экспозиция начнет работу 29 марта.

«Первый российский музей истории проституции откроется на Арбате в Москве», — передает сайт VSE42.ru. Выставка будет состоять из редких гравюр, предметов и фотографий, которые принадлежат основателю Музея телесных наказаний Валерию Переверзеву. Организаторы сообщают, что нуждаются в сотрудниках.

Гости также смогут посетить экскурсию о представительницах древней профессии разных времен. Цена входного билета с экскурсией составит 100 рублей, без экскурсии — 50.