Зеленский готов сняться с президентских выборов на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов сняться с предвыборной гонки. По словам политика, он может отказаться от борьбы за президентский пост, если лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук решит выдвинуть свою кандидатуру в борьбе за высшую государственную должность.
«Я бы уступил ему», — приводит портал «Дни.ру» слова Зеленского. Об участии Вакарчука в президентских выборах на Украине сообщалось еще в 2017 году. Однако музыкант решил не выдвигать свою кандидатуру.
Владимир Зеленский по-прежнему лидирует в президентском рейтинге на Украине, напоминает «Национальная служба новостей». По данным опроса всеукраинской общественной организации «Передовые правовые инициативы», за Зеленского готовы голосовать 34% избирателей.