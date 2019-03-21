Компромат на курганских главврачей передают силовикам

Ревизионная комиссия выявила серьезные финансовые нарушения практически во всех центральных районных больницах (ЦРБ) Курганской области. Врио губернатора региона Вадим Шумков назвал ситуацию «аморальной и недопустимой» и распорядился направить в правоохранительные органы материалы по фактам, имеющим признаки хищения бюджетных средств, сообщает пресс-служба главы Зауралья.
Комиссия проверила все 24 ЦРБ региона. «В 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность немедицинского персонала — лиц, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью», — подвел итоги проверки заместитель губернатора Константин Ермаков. Завышались и суммы, направленные на зарплату этих работников, в результате чего бюджет переплатил 19 млн рублей.
В пресс-службе губернатора подтвердили инсайдерскую информацию, ранее озвученную «URA.RU», о выявленных в ЦРБ других финансовых нарушениях. Так, в некоторых больницах необоснованно завышали начальную цену контрактов, а цена изделий могла превышать реальную их стоимость. По данным фонда ОМС, в ряде случаев такое завышение могло доходить до 300%. Представители региональной Счетной палаты заявили, что за услуги санитарной авиации за два года переплатили порядка 45-50 млн рублей. В департаменте строительства рассказали о неоднократных случаях оплаты невыполненных ремонтных работ и завышения стоимости строительных материалов, при этом качество ремонта в некоторых случаях назвали «откровенно ненадлежащим».
«Растраченные средства могли быть направлены на первоочередные нужды — обеспечение населения дополнительными льготными лекарствами, повышение заработной платы врачей, среднего и младшего медперсонала», — приводит пресс-служба заявление Шумкова. По итогам совещания в ряд документов будут внесены корректировки, которые позволят предотвратить подобные злоупотребления в дальнейшем. Врио губернатора потребовал привлечь нарушителей к дисциплинарной ответственности, а материалы с признаками уголовных преступлений передать в правоохранительные органы.