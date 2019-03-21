Глава Екатеринбурга тайно встретился с родителями первоклассников, которым не хватало мест в школах

Встреча носила закрытый характер Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Скандал с записью школьников в первые классы в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский накануне вечером встретился с родителями первоклассников, которым при записи в школы не хватило мест. Об этом «URA.RU» сообщили участники встречи. От мэрии, кроме Высокинского, в беседе участвовали руководитель департамента образования Екатерина Сибирцева и специалист по строительству. От родителей было четверо активистов, которые собирали подписи для детского омбудсмена Анны Кузнецовой, посетившей недавно Екатеринбург. По просьбе «URA.RU», родители озвучили основные итоги встречи.

«К школе №181 (самая проблемная, находится в Краснолесье — прим. ред.) будет сделан пристрой для начальной школы, тендер объявят 15 апреля, — рассказала „URA.RU“ родитель-активист Марина Казакова. — Завершить строительство хотят к началу лета 2020 года. Еще несколько месяцев понадобятся на сдачу объекта в соответствии с санитарно-пожарными нормами. Деньги на строительство есть, но застройщики не спешат на тендер по убыточному для них объекту».

Пока же в ближайшие годы первоклашкам придется терпеть стесненные условия. «Автобусы Сибирцева не считает хорошим решением, и ее в этом поддерживает Высокинский, — рассказывает родительница. — Предлагают всем желающим переводиться в другие школы после 1 июня или сидеть по 40 человек в классе». При этом «резиновые школы» будут оснащены в полном объеме — на родителей эти вопросы перекладывать не будут.

Поднимался и вопрос строительства новых школ в микрорайонах Академический и Краснолесье (где их катастрофически не хватает, а участки для них регулярно изымаются под новые жилые дома). Также чиновники объяснили спорную ситуацию с «Березовой рощей»: по документам мэрии, это лесопарк, а по документу, который есть у «Атомстройкомплекса», он взял землю в аренду на торгах и роща является территорией под жилую застройку Ж5.

«Идет спор между „Атомом“ и администрацией, последняя встреча была 19 марта, со слов представителя „Атома“, он готов отдать проект на две школы и размежевать землю в пользу муниципалитета», — рассказала Казакова. По ее словам, мэрия обещает опубликовать график строительства новых школ и детских садов через месяц.