Экс-губернатору Дубровскому отвели неделю, чтобы съехать из дома в Челябинске

Прежний губернатор Михаил Юревич (справа) жил в собственном коттедже, его предшественник Петр Сумин также имел собственное жилье в Челябинске Фото: Сергей Леонов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

У экс-губернатора Челябинской области у Бориса Дубровского осталось восемь дней, чтобы съехать из правительственного комплекса в городском бору, где он проживает с 2014 года. Такой порядок определен региональным законом «О губернаторе Челябинской области».

«На срок исполнения своих полномочий для проведения государственных (официальных, деловых и рабочих) встреч (мероприятий) вне резиденции губернатора области и для временного проживания предоставляется отдельное охраняемое здание — дом губернатора области», — говорится в пятом пункте закона. После смены главы региона прежний должен освободить резиденцию в течение десяти дней. Президент Путин принял отставку Дубровского 19 марта, таким образом, у экс-главы Челябинской области остается еще восемь дней от установленного законом срока.

Экс-директор Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Борис Дубровский возглавил регион в январе 2014 года. За это время он не обзавелся в Челябинске собственным жильем, предпочтя расположенный за охраняемым периметром в лесном массиве казенный «дом губернатора».

Кроме этого момента, за встретившим 60-летний юбилей экс-губернатором сохраняются предусмотренные тем же законом гарантии: единовременная выплата в 2,5 млн рублей и ежемесячные в 167 тысяч рублей (три четверти от зарплаты). Бонусов могло быть и больше, но, как сообщало «URA.RU», в феврале 2014 года с подачи самого Дубровского из закона убрали выплату годовой зарплаты, а также обеспечение охраной, спецсвязью и служебным авто до конца жизни.

Оставшихся привилегий ушедший в отставку глава региона может лишиться лишь в случае обвинительного приговора суда, отказа от гражданства России либо переезда в другую страну с получением вида на жительства.