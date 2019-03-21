Экс-жена Грудинина просит полицию о защите из-за опасений за свою жизнь

Бывшая жена главы совхоза имени Ленина и экс-кандидата в президенты РФ коммуниста Павла Грудинина Ирина обратилась за помощью в полицию. Поводом стали опасения женщины за свою безопасность из-за раздела имущества с мужем-бизнесменом и политиком.
«Грудинина подала в Главное управление МВД по Московской области заявление, в котором просит принять меры по обеспечению ее личной безопасности», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, страх женщины за свою жизнь и здоровье вызван тем, что «экс-супруг является влиятельным человеком в сфере бизнеса, обладает серьезным финансовыми возможностями и административным ресурсом».
Супруги Грудинины развелись летом 2018 года, после 37 лет брака. В марте глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что мандат покойного Жореса Алферова в Госдуме может достаться Грудинину. Многие, в том числе и в самой партии, посчитали, что бизнесмен не имеет права на место в парламенте. Еще осенью 2018 года экс-кандидат в президенты РФ был лишен места в совете депутатов подмосковного Видного за наличие офшора в Белизе, информация о котором вскрылась во время бракоразводного процесса. Состояние Грудинина, по различным оценкам, составляет от 60 до 120 млрд рублей.