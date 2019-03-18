Эксперты считают, что мандат Павлу Грудинину нужен для депутатской неприкосновенности и сохранения активов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Состояние претендента на мандат депутата Госдумы от КПРФ Павла Грудинина оценивается в 60-120 млрд рублей. По решению суда экс-супруга бизнесмена Ирина может получить до 80 млрд рублей. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей», предполагая, что бизнесмен хочет попасть в парламент, чтобы сохранить свои активы.

Мандат стал свободен после смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова. Грудинин остается в центре внимания уже больше года: во время президентской кампании обнаружилось, что у него есть незадекларированные счета в швейцарских и лихтенштейнских банках, золото объемом порядка 5,5 килограмма, вложения в ценные бумаги, облигации. Одновременно — после 37 лет брака — он начал бракоразводный процесс, во время которого его экс-супруга обнародовала данные и о других активах — в том числе офшорной фирме в Белизе. На основании этой информации уже в 2019 году по требованию прокуратуры Грудинина лишили места в совете депутатов Видного (Московская область).

Продолжающаяся поддержка бизнесмена со стороны руководства КПРФ привела к конфликтам внутри самой партии. На прошлой неделе лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что согласована передача мандата Алферова Грудинину, но информация не нашла подтверждения. После поднявшейся волны негодования среди коммунистов появилась информация, что президиум назначили на 18 марта. Право на мандат у Грудинина есть, поскольку он был в избирательных списках КПРФ на выборах в Госдуму в 2016 году.

Телеграм-канал «Суверенная демократия» утверждает, что у Грудинина есть конкурент — «криминальный авторитет и член Подольской ОПГ Борис Иванюженков». «Хочется как-то пошутить, да язык не поворачивается, когда кажется, что хуже уже быть не может, выходит КПРФ и пробивает очередное дно. В итоге за мандат Алферова сейчас пойдет самый настоящий торг между черными бизнесменами и натуральными бандитами, которых собрал под своим отеческим крылом Зюганов», — пишут авторы канала.

«[Грудинин] затеял сейчас всю эту историю с депутатским мандатом, с неприкосновенностью, с имитацией политической деятельности — реально чтобы влиять на ход своего развода, — написала в своем Facebook политолог Анна Федорова. — Чтобы не дай бог не отдать слишком много. <…> Для таких людей в аду должно быть особое место. Миллиардеры давятся за копейки».

Психолог и специалист по разводам Наталья Толстая в беседе с «ФАН» назвала ситуацию с попыткой Павла Грудинина получить неприкосновенность вопиющей: «Обладая довольно крупным материальным положением, он бы мог легко и просто решить ситуацию, оставив жене ровно столько, сколько ей полагается. Что мешает поступить благородно? Но если ты решаешь идти в политику снова, когда в первый раз вел себя нечестно и некрасиво, то будь добр поступать открыто и справедливо. Нужно уважать свое прошлое, ту женщину, которая поправляла тебе галстук и заботилась 30 лет».

Ранее политологи заявляли «URA.RU», что Зюганов мог вступить в сговор с Грудининым ради спонсорской помощи партии, которую оказывает директор совхоза им. Ленина.