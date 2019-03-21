В социальных сетях заблокировано уже несколько аккаунтов, заведенных от имени врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В окружении нового главы региона их официально назвали фейковыми.
«Аккаунты в Instagram и Telegram, появившиеся в последние дни, все фейковые», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.
На данный момент закрыта появившаяся в Instagram уже 19 марта, в день назначения Текслера, страница a.teksler. На ней имелось лишь фото нового главы Южного Урала и подпись «Алексей Текслер. ВРИО Губернатора Челябинской области». За первые же минуты существования страница успела собрать десятки подписчиков и обращений к главе региона.
Второй фейковый аккаунт, возникший после небольшого перерыва, заблокировали, когда там начали появляться комментарии принявших его за чистую монету южноуральцев. Исчез также telegram-канал «Гроза Текслера» (в названии прослеживается аналогия с каналом «Молнии Дубровского», освещавшим деятельность экс-губернатора).
Заведенные анонимами в Telegram каналы «Тексты Текслера» (44 подписчика) и «Тентакли Текслера» (семь подписчиков) пока остаются «пустыми» и, соответственно, неприкосновенными. «Мы оставляем за собой право обращаться для блокировки подобных ресурсов», — добавил «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.