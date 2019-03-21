20 марта 2019

Врио губернатора назначил объезд Челябинска. ФОТО

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 16:42
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер в пятницу объезжает ЧелябинскФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначил на пятницу объезд Челябинска. Глава региона планирует посетить несколько объектов, среди которых ледовая арена «Трактор» и школа в микрорайоне «Ньютон», сообщил «URA.RU» источник.

«Объезд намечен на утро. Губернатор посетит школу и ледовую арену. Будут ли другие объекты, пока уточняется», — сказал собеседник.

Корреспонденты «URA.RU» побывали у школы. Видимой подготовки к визиту не замечено. Учителя сказали, что готовы к визиту Алексея Текслера «хоть сегодня».

Из городов области в плане поездок врио губернатора значится Магнитогорск. В этом муниципалитете Алексей Текслер проведет совещание по реализации поручения президента Владимира Путина о расселении дома, пострадавшего от взрыва газа 31 декабря прошлого года.

Школа необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Школа необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Школа необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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