Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначил на пятницу объезд Челябинска. Глава региона планирует посетить несколько объектов, среди которых ледовая арена «Трактор» и школа в микрорайоне «Ньютон», сообщил «URA.RU» источник.
«Объезд намечен на утро. Губернатор посетит школу и ледовую арену. Будут ли другие объекты, пока уточняется», — сказал собеседник.
Корреспонденты «URA.RU» побывали у школы. Видимой подготовки к визиту не замечено. Учителя сказали, что готовы к визиту Алексея Текслера «хоть сегодня».
Из городов области в плане поездок врио губернатора значится Магнитогорск. В этом муниципалитете Алексей Текслер проведет совещание по реализации поручения президента Владимира Путина о расселении дома, пострадавшего от взрыва газа 31 декабря прошлого года.