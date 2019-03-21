20 марта 2019
19 марта 2019

В Зауралье будут судить банду подростков, державших в страхе целый город

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 17:10
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Оглашение приговора воспитанникам Кипельского детского дома. поселок Юргамыш , подростки, наручники, ауе
Пятерых подростков обвиняют в 14 преступлениях (архивное фото)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пятеро подростков из Шадринска Курганской области обвиняются в совершении 14 преступлений, среди которых умышленное причинение вреда здоровью, угоны и кражи. Материалы уголовного дела уже переданы в суд, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по региону.

«Следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд», — говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2018 года подростки, действуя совместно и согласованно, угнали десять автомобилей. Один из них обвиняемые продали.

В ходе следствия удалось установить причастность подозреваемых и к другим преступлениям. Так, один из них похитил из подъезда жилого дома детскую коляску. Еще один член банды угонщиков, находясь в пьяном состоянии, деревянным бруском избил своего соседа по квартире. Уголовные дела возбуждены по статьям 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 166 (угон) и 158 УК РФ (кража).

Ранее «URA.RU» сообщало о банде экстремистов «Белые волки» из Шадринска. Молодые люди, которые призывали к межнациональной розни и подожгли кафе азербайджанца, отделались условным сроком. До этого Шадринский районный суд признал двух подростков виновными в угоне автомобиля, совершенном группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Один из них получил шесть лет лишения свободы в колонии особого режима, другой — два года шесть месяцев строгого режима.

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