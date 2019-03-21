В Зауралье будут судить банду подростков, державших в страхе целый город

Пятеро подростков из Шадринска Курганской области обвиняются в совершении 14 преступлений, среди которых умышленное причинение вреда здоровью, угоны и кражи. Материалы уголовного дела уже переданы в суд, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по региону.
«Следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд», — говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2018 года подростки, действуя совместно и согласованно, угнали десять автомобилей. Один из них обвиняемые продали.
В ходе следствия удалось установить причастность подозреваемых и к другим преступлениям. Так, один из них похитил из подъезда жилого дома детскую коляску. Еще один член банды угонщиков, находясь в пьяном состоянии, деревянным бруском избил своего соседа по квартире. Уголовные дела возбуждены по статьям 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 166 (угон) и 158 УК РФ (кража).
Ранее «URA.RU» сообщало о банде экстремистов «Белые волки» из Шадринска. Молодые люди, которые призывали к межнациональной розни и подожгли кафе азербайджанца, отделались условным сроком. До этого Шадринский районный суд признал двух подростков виновными в угоне автомобиля, совершенном группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Один из них получил шесть лет лишения свободы в колонии особого режима, другой — два года шесть месяцев строгого режима.