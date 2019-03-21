20 марта 2019
19 марта 2019

В Прикамье уволили 500 чиновников

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 18:09
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Интервью с Александром Ивановым, директором ДИП губернатора СО. Екатеринбург, пустое кресло, кабинет офис
Для сокращенных чиновников готовят программы переподготовкиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермском крае в 2018 году сократили свыше 500 чиновников. Об этом во время пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края заявил министр территориального развития Александр Борисов. Сокращения прошли в рамках территориальной реформы региона.

«В 2018 году в рамках создания либо укрупнения восьми городских округов произошло сокращение штатной численности муниципалитетов на 508 ставок», — передает «Местное время» слова Борисова. Такие данные министр привел в докладе «О предварительных итогах преобразования муниципальных образований Пермского края». По словам Борисова, для сокращаемых чиновников власти готовят программы переподготовки. В ходе выступления министр пояснил, что противники реформы вводят людей в заблуждение, утверждая, что будут отменены сельские льготы, а в поселениях не останется представителей власти.

Кроме того, 21 марта депутаты Заксобрания Прикамья одобрили законопроект об образовании новых муниципалитетов. «Документами предусматривается образование Ильинского, Очерского, Нытвенского, Чердынского, Октябрьского, Красновишерского, Добрянского и Чусовского городских округов. Городские округа образуется путём объединения городских и сельских поселений», — говорится на сайте органа.

Процессы, связанные с созданием городских округов на базе районных центров и присоединением к ним поселений, начались в Пермском крае в 2017 году. В январе главный куратор муниципалитетов Прикамья сменился: вместо Романа Кокшарова должность министра территориального развития занял Александр Борисов.

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