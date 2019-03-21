В Прикамье уволили 500 чиновников

В Пермском крае в 2018 году сократили свыше 500 чиновников. Об этом во время пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края заявил министр территориального развития Александр Борисов. Сокращения прошли в рамках территориальной реформы региона.
«В 2018 году в рамках создания либо укрупнения восьми городских округов произошло сокращение штатной численности муниципалитетов на 508 ставок», — передает «Местное время» слова Борисова. Такие данные министр привел в докладе «О предварительных итогах преобразования муниципальных образований Пермского края». По словам Борисова, для сокращаемых чиновников власти готовят программы переподготовки. В ходе выступления министр пояснил, что противники реформы вводят людей в заблуждение, утверждая, что будут отменены сельские льготы, а в поселениях не останется представителей власти.
Кроме того, 21 марта депутаты Заксобрания Прикамья одобрили законопроект об образовании новых муниципалитетов. «Документами предусматривается образование Ильинского, Очерского, Нытвенского, Чердынского, Октябрьского, Красновишерского, Добрянского и Чусовского городских округов. Городские округа образуется путём объединения городских и сельских поселений», — говорится на сайте органа.
Процессы, связанные с созданием городских округов на базе районных центров и присоединением к ним поселений, начались в Пермском крае в 2017 году. В январе главный куратор муниципалитетов Прикамья сменился: вместо Романа Кокшарова должность министра территориального развития занял Александр Борисов.