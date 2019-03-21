В ХМАО силовики задержали 23-го фигуранта по делу о «Свидетелях Иеговы»

В руки следователей попалась очередная жертва вербовки «Свидетелей Иеговы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В ХМАО сектанты обвинили следователей в пытках

В Сургутском районе правоохранительные органы задержали еще одного члена запрещенной в России секты «Свидетели Иеговы». Это уже 23 по счету фигурант в уголовном деле, возбужденном против сектантов. Об этом «URA.RU» рассказал источник в силовых ведомствах.

«При задержании у мужчины была найдена литература иеговистского содержания. Он пойдет в рамках уголовного дела как свидетель», — рассказал агентству инсайдер. На сегодняшний день количество фигурантов уголовного дела в отношении сектантов сургутской ячейки насчитывает больше 20 человек. При этом сами адепты запрещенной в России организации сообщают о большем количестве контактов с силовиками в Югре.

На сайте экстремистской организации «Свидетели Иеговы в России» появилась информация о том, что обыски в конце февраля прошли у сектантов еще в Нефтеюганске и Пыть-Яхе. Однако в правоохранительных органах эту информацию опровергают. «Сотрудниками СУ СКР по Югре не проводились следственные действия и мероприятия по задержанию «Свидетелей Иеговы», — заявили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Источники, знакомые с ситуацией, говорят о том, что таким образом адепты религиозной организации пытаются в очередной раз информационно надавить на следствие. «Они используют разные тактики. Продолжают играть на теме пыток, но, видимо, решили еще сделать акцент на массовости задержаний. Чтобы появлялись новые поводы в информационном пространстве», — считает источник, знакомый с ситуацией.

Как ранее сообщало «URA.RU», сейчас под стражей находятся двое обвиняемых по уголовному делу, еще одного — Артура Северинчика — отпустили под домашний арест. В Сургуте в феврале была выявлена крупнейшая в стране ячейка секты «Свидетели Иеговы».