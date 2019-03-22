В Кургане появился первый претендент на пост мэра

В Кургане ходят слухи о выдвижении в качестве претендента на пост главы города эксперта тюменского регионального отделения ОНФ, директора ООО «Эко Технопарк» Сергея Завьялова. В ответ на вопрос «URA.RU» Завьялов подтвердил намерение заявиться на конкурс.
«Я не хотел, но раз такой интерес к моей персоне, придется подать документы», — сказал Завьялов. Он уточнил, что без проблем соберет необходимый пакет документов, поскольку у него имеется справка об отсутствии судимости. Другие претенденты на пост мэра пока свои документы не подавали.
После отставки главы Кургана Сергея Руденко его обязанности временно исполняет Игорь Прозоров. Однако Прозоров заявил, что намерен лишь выполнять функции, связанные с руководством городской думой. Таким образом, отставка приблизила внедрение одноглавой системы руководства, перейти на которую ранее предполагалось после выборов в гордуму в сентябре 2019 года.
Документы от желающих принять участие в конкурсе на должность главы Кургана будут приниматься до 25 марта. 4 апреля конкурсная комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов. После этого Курганская городская дума тайным голосованием выберет нового мэра. Наиболее вероятным претендентом на пост главы Кургана считается действующий руководитель администрации города Андрей Потапов.