Сослуживец Текслера прибыл на новое место работы к челябинскому губернатору

Алексей Текслер начинает формировать свою команду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Замглавы департамента корпоративного управления «Россетей» 36-летний Виктор Мамин, которому прочат должность в команде врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, 21 марта приехал в Челябинск. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

«Он уже в резиденции и встречается с Текслером», — сообщил источник. При этом пока нет информации, какая именно должность будет предложена Виктору Мамину. Его называют «человеком врио челябинского губернатора». Мамин работал в Минэнерго РФ и золотодобывающей компании «Полюс Золото» в подчинении Алексея Текслера. В правительстве области Мамину прочат пост замглавы региона.

Президент РФ Владимир Путин 19 марта принял отставку действующего главы региона Бориса Дубровского и назначил вместо него врио губернатора Челябинской области действовавшего первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. С 20 марта все вице-губернаторы, министры, начальники главный управлений, а также заместители руководителей ведомств работают в статусе «и.о». Исключение составил министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик, которого просто уволили из правительства, не предложив ему временную должность.

Все назначения будут подписаны после того, как Текслер лично встретится с каждым из тех, кто сейчас работает в статусе «и.о.». Все руководители высокого ранга, у которых новый глава региона на прошедшем 20 марта заседании правительства потребовал отчеты и перспективные планы, уже сдали запрошенные документы.