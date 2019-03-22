Порошенко похвалился обучением военных НАТО на Украине

Украинский лидер вспомнил «голую и босую» армию Фото: официальный сайт Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военные из стран НАТО приезжают на Украину, чтобы перенимать опыт по борьбе с агрессией и участия в гибридной войне. Политик сделал заявление в эфире радио «Армия FM».

«Сегодня уже наши партнёры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага», — приводит RT слова Порошенко. Действующий лидер и кандидат в президенты отметил, что в 2014 году армия Украины «встречала врага голая и босая», но сейчас все изменилось и военные полностью готовы защищать страну

31 марта на Украине пройдут выборы президента. Ранее секретарь Совета национальной безопасности страны Александр Турчинов заявил, что поддержит Порошенко, передает «Национальная служба новостей».