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Пермяков насмешила дыра на дороге: «Асфальт тоже тает». ФОТО

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 11:08
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Пермяки отнеслись к ЧП с юморомФОТО: «Подслушано Пермь», Миша Конин

В Перми на улице Чистопольской, 11 провалился асфальт. Снимок провала, опубликованный в городских пабликах во «ВКонтакте», стал поводов для многочисленных шуток.

Фото опубликовано в сообществе «Подслушано Пермь» в пятницу, 22 марта. Пользователи паблика с иронией отнеслись к коммунальному «недочету»: «Асфальт тоже тает», «Дыра в преисподнюю», «3D рисунок на асфальте — полное погружение», «Чо, вторые Березники появляются?», «Кто-нибудь, прифотошопьте клоуна из фильма Оно — я не у компа», — пишут пермяки.

В начале марта «URA.RU» сообщало о предупреждении, с которым МЧС обратилось к россиянам. Ведомство попросили граждан не ходить по улицам в наушниках, чтобы не погибнуть от падающего с крыш снега.

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