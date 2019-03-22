В Перми на улице Чистопольской, 11 провалился асфальт. Снимок провала, опубликованный в городских пабликах во «ВКонтакте», стал поводов для многочисленных шуток.
Фото опубликовано в сообществе «Подслушано Пермь» в пятницу, 22 марта. Пользователи паблика с иронией отнеслись к коммунальному «недочету»: «Асфальт тоже тает», «Дыра в преисподнюю», «3D рисунок на асфальте — полное погружение», «Чо, вторые Березники появляются?», «Кто-нибудь, прифотошопьте клоуна из фильма Оно — я не у компа», — пишут пермяки.
В начале марта «URA.RU» сообщало о предупреждении, с которым МЧС обратилось к россиянам. Ведомство попросили граждан не ходить по улицам в наушниках, чтобы не погибнуть от падающего с крыш снега.