МЧС рекомендует россиянам не ходить в наушниках, чтобы не погибнуть в начале весны

Снег, который не убирали с крыш зимой, весной становится опасным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

МЧС рекомендует весной снимать наушники на улице, чтобы не погибнуть. Из-за музыки можно не услышать звук сходящего с крыши снега и льда и вовремя не отреагировать на опасность.

«При угрозе схода снега с крыш зданий рекомендуется не ходить по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши», — сообщается на сайте МЧС России. Помимо этого, спасатели рекомендуют не ходить близко к домам со скатными крышами, не оставлять автомобили под нависающими снегом и сосульками. «Если вы услышали подозрительный шум, когда находитесь около дома, скорее прижмитесь к стене — козырек здания послужит укрытием», — рекомендуют в МЧС.

Падение снега с крыш стало причиной уже не одного несчастного случая. 12 марта жительница города Сим Челябинской области погибла из-за рухнувшей на нее ледяной глыбы. Менее печально закончилась история в Югре 11 марта, когда снег упал с крыши на прохожего. Мужчина отделался травмами. На Ямале с крыши детского сада снег упал на ребенка. Прокуратура организовала проверку учреждения. В Екатеринбурге 10 марта чудом не пострадал младенец, на коляску которого упала ледяная глыба, а вот девятилетнего мальчика, который проходил мимо дома 1 марта, когда с крыши повалился лед, пришлось госпитализировать.

Страдают не только люди, но и авто. В Перми с крыши многоэтажки снежная глыба рухнула на автомобиль «Яндекс.Такси». Пострадал от упавшего снега автомобиль мэра Якутска Сарданы Авксентьевой.