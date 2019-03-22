Российские пользователи YouTube поддержали шуточный ролик телеведущей Ольги Скабеевой о ее участии в выборах президента Украины. Поводом для «выдвижения», по словам журналистки, стал тот факт, что украинцы не видят достойного кандидата.
«Всего 12% украинцев доверяют будущим выборам, — сказала Скабеева, ссылаясь на данные американских СМИ. — То есть остальные 88% граждан готовы эти выборы не признавать. Какой мы делаем вывод — нет на Украине достойного кандидата, поэтому давайте. Мой предвыборный ролик. Простите». В видеозаписи звезда программы «60 минут» обещает «поднять село», «остановить войну», «сберечь флот» и «дать тепло и свет», показывая, что сейчас украинский флот ржавеет, а граждане греются у костра.
Ролик получил десятки одобрительных комментариев: «Оленька, вы умничка. Удачи!», «Оля, иди на выборы. Ты известнее Порошенко», «Я голосую за Ольгу, и это не шутка!», «Не повезло, нет Скабеевой в бюллетене», «За Скабееву. Я первый пойду голосовать». Критики гораздо меньше. «Собакеева учится говорить на человеческом языке», «Лайков накрутила, комментов наспамила, всем же ясно…», «У них есть право выбирать, а россиян лишили этого права как недостойных, неспособных сделать „правильный“ выбор. Завидуем молча» — отметили несогласные.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, напоминает портал «Дни.ру». Лидерами среди 39 кандидатов, по данным опросов, являются юморист Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.