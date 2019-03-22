Назначен суд по мере пресечения для бывшего вице-губернатора Зауралья

Курганский городской суд 27 марта рассмотрит продление ареста бывшему вице-губернатору Курганской области Роману Ванюкову, которого обвиняют в получении взятки. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе суда.
«Материалы Следственного комитета сегодня поступили, слушание назначено на 27 марта», — сообщила пресс-секретарь суда Наталья Иванищева. Ожидается, что сторона обвинения будет настаивать на продлении ареста Романа Ванюкова, который находится в СИЗО с конца ноября 2018 года.
Бывшего замгубернатора Зауралья, отвечавшего за сферу строительства и ЖКХ, задержали в конце ноября за получение взятки, через две недели после отставки, и заключили под стражу. В начале декабря Ванюков уже пытался обжаловать арест в областном суде, однако апелляционная жалоба не была удовлетворена. 24 января Курганский городской суд продлил заключение под стражу на два месяца — до 28 марта. Экс-чиновник просил смягчить для него меру пресечения и отпустить под домашний арест.