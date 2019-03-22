21 марта 2019

В Екатеринбурге открылся музей памяти взорванной телебашни. Ее даже можно потрогать. ФОТО

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 15:59
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Снос недостроенной телевизионной башни. Екатеринбург, долгострой, недостроенная телебашня, снос телебашни
Башню снесли год назадФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Снос телебашни в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялось открытие музея с экспонатами, связанными с телебашней, снесенной весной 2018 года. Экспозиция расположилась в кафе «Однерка» по адресу улица Малышева, 39.

На небольшой выставке можно увидеть в том числе кусок взорванной телебашни, который можно потрогать, передает корреспондент «URA.RU». Экспозиция просуществует только с 22 по 28 марта. Представители проекта ранее не исключали, что впоследствии музей станет постоянно действующим.

Недостроенная телевизионная башня в Екатеринбурге была снесена 24 марта 2018 года, чтобы освободить место под будущую ледовую арену. Противники сноса не раз пытались отстоять башню, а в последний день перед взрывом даже залезли на нее. Позже телеканал «Дискавери» посвятил этим событиям фильм.

Открытие Выставки "Екатеринбург безбашенный". Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие Выставки "Екатеринбург безбашенный". Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Открытие Выставки "Екатеринбург безбашенный". Екатеринбург
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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