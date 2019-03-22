Глава Зауралья лично пожелал удачи врачу, которая согласилась возглавить проблемную райбольницу

Врио губернатора Курганской области Вадиму Шумкову во время визита в Притобольный район представили врача местной ЦРБ, которая согласилась возглавить Звериноголовскую больницу. Глава региона пожал руку педиатру Маргарите Лошенковой и пожелал ей удачи, передает корреспондент «URA.RU».
«Вы готовы? Там не так просто», — спросил у врача Шумков и, получив утвердительный ответ, пожелал Маргарите Лошенковой удачи. Должность главврача Звериноголовской больнцы освободилась после того, как бывшего руководителя Александра Руснака обвинили в целом ряде нарушений. В здании больницы прошли обыски.
Как сообщало «URA.RU», накануне ревизионная комиссия выявила серьезные финансовые нарушения практически во всех центральных районных больницах Курганской области. Врио губернатора региона Вадим Шумков назвал ситуацию «аморальной и недопустимой» и распорядился направить в правоохранительные органы материалы по фактам хищения бюджетных средств.