21 марта 2019
20 марта 2019

Глава Зауралья лично пожелал удачи врачу, которая согласилась возглавить проблемную райбольницу

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 12:43
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Шум. НЕОБР
Вадим Шумков пожелал удачи Маргарите ЛошенковойФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадиму Шумкову во время визита в Притобольный район представили врача местной ЦРБ, которая согласилась возглавить Звериноголовскую больницу. Глава региона пожал руку педиатру Маргарите Лошенковой и пожелал ей удачи, передает корреспондент «URA.RU».

«Вы готовы? Там не так просто», — спросил у врача Шумков и, получив утвердительный ответ, пожелал Маргарите Лошенковой удачи. Должность главврача Звериноголовской больнцы освободилась после того, как бывшего руководителя Александра Руснака обвинили в целом ряде нарушений. В здании больницы прошли обыски.

Как сообщало «URA.RU», накануне ревизионная комиссия выявила серьезные финансовые нарушения практически во всех центральных районных больницах Курганской области. Врио губернатора региона Вадим Шумков назвал ситуацию «аморальной и недопустимой» и распорядился направить в правоохранительные органы материалы по фактам хищения бюджетных средств.

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