21 марта 2019
20 марта 2019

На Ямале вертолет совершил жесткую посадку. ФОТО

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 12:44
Размер текста
-
17
+
Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, ми-8
Следователи разбираются в причинах инцидентаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вертолет авиакомпании «Ямал» 22 марта совершил жесткую посадку после взлета в селе Нори (Надымский район ЯНАО). На место уже выехали следователи, сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе Уральского управления СКР на транспорте.

«Сегодня в 10:18 вертолет Ми-8 авиакомпании „Ямал“ совершил жесткую посадку в поселке Нори. В результате чего у судна обломился хвост. Управлением организована проверка. Специалисты уже выехали на место происшествия», — отметили в ведомстве. В пресс-службе авиакомпании «Ямал» оперативно не смогли прокомментировать ситуацию.

Воздушное судно должно было вылететь по маршруту Нори — Кутопьюган — Надым. На борту во время происшествия находились три члена экипажа и 20 пассажиров, передает «Север-пресс». Сейчас никому из участников инцидента помощь не требуется.

Между тем, в соцсетях уже появилось фото с места посадки вертолета.

Фото: группа «ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН» в соцсети «ВКонтакте»

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...