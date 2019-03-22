Следователи разбираются в причинах инцидента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вертолет авиакомпании «Ямал» 22 марта совершил жесткую посадку после взлета в селе Нори (Надымский район ЯНАО). На место уже выехали следователи, сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе Уральского управления СКР на транспорте.

«Сегодня в 10:18 вертолет Ми-8 авиакомпании „Ямал“ совершил жесткую посадку в поселке Нори. В результате чего у судна обломился хвост. Управлением организована проверка. Специалисты уже выехали на место происшествия», — отметили в ведомстве. В пресс-службе авиакомпании «Ямал» оперативно не смогли прокомментировать ситуацию.

Воздушное судно должно было вылететь по маршруту Нори — Кутопьюган — Надым. На борту во время происшествия находились три члена экипажа и 20 пассажиров, передает «Север-пресс». Сейчас никому из участников инцидента помощь не требуется.

Между тем, в соцсетях уже появилось фото с места посадки вертолета.