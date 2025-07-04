В центре Нальчика произошло нападение на отряд ДПС. В результате один из сотрудников получил тяжелые ранения. Информацию также подтвердил глава региона Казбек Коков, отметив, что нападавший был ликвидирован.
«Сегодня в Нальчике около 18:00 произошло нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. <...> Нападавший уничтожен», — написал Коков в своем telegram-канале. Он попросил жителей сохранять спокойствие, а также уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем, заверил Коков.
Корреспонденту URA.RU в УМВД по Кабардино-Балкарской республики также косвенно подтвердили информацию. В ведомстве подчеркнули, что собирают информации по произошедшему.
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