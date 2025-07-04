Глава Кабардино-Балкарии высказался о нападении на полицейских в Нальчике. Видео

Глава Кабардино-Балкарии: в центре Нальчика ликвидировали напавшего на отряд ДПС
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В Кабардино-Балкарии неизвестные напали на отряд ДПС
В Кабардино-Балкарии неизвестные напали на отряд ДПС Фото:

В центре Нальчика произошло нападение на отряд ДПС. В результате один из сотрудников получил тяжелые ранения. Информацию также подтвердил глава региона Казбек Коков, отметив, что нападавший был ликвидирован. 

«Сегодня в Нальчике около 18:00 произошло нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. <...> Нападавший уничтожен», — написал Коков в своем telegram-канале. Он попросил жителей сохранять спокойствие, а также уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем, заверил Коков. 

Корреспонденту URA.RU в УМВД по Кабардино-Балкарской республики также косвенно подтвердили информацию. В ведомстве подчеркнули, что собирают информации по произошедшему.

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В центре Нальчика произошло нападение на отряд ДПС. В результате один из сотрудников получил тяжелые ранения. Информацию также подтвердил глава региона Казбек Коков, отметив, что нападавший был ликвидирован.  «Сегодня в Нальчике около 18:00 произошло нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. <...> Нападавший уничтожен», — написал Коков в своем telegram-канале. Он попросил жителей сохранять спокойствие, а также уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем, заверил Коков.  Корреспонденту URA.RU в УМВД по Кабардино-Балкарской республики также косвенно подтвердили информацию. В ведомстве подчеркнули, что собирают информации по произошедшему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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