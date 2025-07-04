Трамп переговорил с Зеленским после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Очень важный и содержательный разговор между президентами», — написал Ермак в своем telegram-канале. Разговор между Трампом и Зеленским состоялся вскоре после того, как президент США провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам Ермака, все детали и итоги беседы будут опубликованы в ближайшее время.
Днем ранее Трамп провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В их ходе российский лидер подчеркнул, что РФ будет достигать поставленных целей в ходе спецоперации, что разочаровало президента США. Подробнее о том, как прошли переговоры — в материале URA.RU.
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