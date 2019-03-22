Сотрудники ФСБ пришли с обыском в УМВД по Тюменской области

В здание управления Министерства внутренних дел по Тюменской области с обыском пришли сотрудники ФСБ. Проверка в полиции прошла утром 22 марта. Об этом со ссылкой на неназванные источники написало издание «Новый день».
Силовики задержали одного из сотрудников следственного управления полиции и оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Для опроса также доставлен начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов.
Редакция «URA.RU» попыталась получить комментарии в пресс-службе УМВД по Тюменской области и региональном управлении ФСБ, но на телефонный звонок корреспондента не ответили. В следственном управлении СКР по Тюменской области взяли время на уточнение информации.