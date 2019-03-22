21 марта 2019
20 марта 2019

Сотрудники ФСБ пришли с обыском в УМВД по Тюменской области

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 12:53
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
Официально информацию об обысках не подтверждает ни одно из силовых ведомствФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В здание управления Министерства внутренних дел по Тюменской области с обыском пришли сотрудники ФСБ. Проверка в полиции прошла утром 22 марта. Об этом со ссылкой на неназванные источники написало издание «Новый день».

Силовики задержали одного из сотрудников следственного управления полиции и оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Для опроса также доставлен начальник УМВД по Тюменской области Юрий Алтынов.

Редакция «URA.RU» попыталась получить комментарии в пресс-службе УМВД по Тюменской области и региональном управлении ФСБ, но на телефонный звонок корреспондента не ответили. В следственном управлении СКР по Тюменской области взяли время на уточнение информации.

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