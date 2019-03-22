На Урале из-за высоких цен на вывоз мусора началась федеральная проверка

Мусорная реформа привела к ощутимому росту цен на вывоз отходов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба начала проверку экономической обоснованности тарифов на вывоз мусора в Свердловской области. Как сообщили в ведомстве журналистам, кроме Среднего Урала, установленные ставки будут также изучены в Карачаево-Черкесии, Кировской и Сахалинской областях.

«По итогам проведения проверочных мероприятий в случае выявления нарушений требований действующего законодательства будут приняты меры реагирования», — цитирует ТАСС пресс-службу ФАС.

Оперативно связаться для комментария со свердловским министром ЖКХ Николаем Смирновым «URA.RU» не удалось — он сбрасывает звонки. В пресс-службе министерства порекомендовали обратиться с вопросами в региональную энергетическую комиссию, однако там не взяли трубку.

Мусорная реформа стартовала по всей России с начала 2019 года. Теперь вывозом отходов из населенных пунктов занимаются региональные операторы. В Свердловской области это ЕМУП «Спецавтобаза», ООО «Рифей» и ТБО «Экосервис».

На Среднем Урале изменения возмутили жителей — цены на вывоз ТКО оказались одними из самых высоких по России. Например, в Екатеринбурге каждый житель многоквартирного дома должен платить в месяц 148,62 рубля, а каждый житель частного дома — 182,11 рубля. Чтобы снизить напряжение в обществе, чиновники придумали логотип для реформы.