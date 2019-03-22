В Зауралье активисты забросали чиновников и силовиков жалобами на местное предприятие

В Зауралье активисты, которые жалуются на работу предприятия «Технокерамика», забросали письмами надзорные органы. При этом нарушений на предприятии так и не было выявлено. Источники «URA.RU» считают, что такая активность может быть вызвана желанием местного отделения КПРФ напомнить о себе перед выборами губернатора и депутатов в курганскую городскую думу.
В управление Роспотребнадзора по Курганской области поступило несколько жалоб на то, что предприятие «Технокерамика» загрязняет воздух в Шадринске. «Была проведена проверка, превышения установленных норм зафиксировано не было», — сообщила пресс-секретарь ведомства Светлана Хомко. Также несколько писем с обвинениями в адрес «Технокерамики» поступило в органы прокуратуры. Кроме того, по данным источников агентства, в УМВД по Курганской области было направлено письмо за подписью депутата от КПРФ из Асбеста Свердловской области Натальи Крыловой, в котором она требует проверить деятельность «Технокерамики».
По данным источников, близким к курганском отделению КПРФ, двое молодых активистов, которые недавно выходили на пикеты с экологическими требованиями в Шадринске, были затем приняты в ряды компартии. Также коммунисты активно протестуют против добычи урана в Звериноголовском районе Курганской области, несмотря на заверения ученых, что технология является безопасной. «Тема эта коммунистам знакома, они ее постоянно продвигают, это очередной повод напомнить о себе. Вероятнее всего, эта тема станет одной из основных для кандидата от КПРФ», — отметил социолог Сергей Ширяев в разговоре с «URA.RU».
«Экологические темы нам не чужды, все мы живем в Курганской области», — прокомментировал агентству депутат курганской городской думы от КПРФ Яков Сидоров. Он добавил, что следит за ситуацией на проблемном предприятии, но не в курсе, жаловался ли кто-то из коммунистов на работу «Технокерамики».