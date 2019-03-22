Губернатор Текслер встретился с первым челябинским генералом

Первым из руководителем силовых структур Челябинской области, с которым провел встречу наедине врио руководителя Алексей Текслер, стал начальник ГУ МВД генерал-лейтенант Андрей Сергеев. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора.
«Встреча прошла за закрытыми дверями. Речь шла о вопросах по обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью», — добавили в пресс-службе.
По данным «URA.RU», серия встреч Алексея Текслера с силовиками продолжится на следующей неделе. Среди них в том числе будут руководители областной прокуратуры, следственного управления СК РФ и УФСБ по региону.
Как уже писало «URA.RU», ранее Алексей Текслер провел несколько встреч с непосредственными подчиненными — вице-губернаторами и министрами, которые отчитались о работе своих структур и представили ему перспективные планы. После смены власти в регионе все они работают в статусе исполняющих обязанности, за исключением главы министерства дорожного строительства Дмитрия Микулика. Вот уже полгода остающийся на больничном чиновник, замешанный в истории с обвинением экс-губернатора в картельном сговоре, был уволен новым руководителем Челябинской области.