20 марта 2019

Новый губернатор Челябинска отправил в отставку министра — участника картельного сговора Дубровского

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 10:19
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Выезд рабочей группы по дорогам города с Дмитрием Микуликом. Челябинск, микулик дмитрий
Дмитрий Микулик так и не вышел с больничногоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Новая власть в Челябинской области

В правительстве Челябинской области — первая отставка после того, как на пост врио губернатора заступил Алексей Текслер. За утрату доверия уволен министр дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Микулик, сообщили «URA.RU» в правительстве региона. Экс-министр фигурировал в материале Федеральной антимонопольной службы (ФАС), обвинившей в картельном сговоре бывшего губернатора Бориса Дубровского.

«Микулик официально уволен, остальные работают в статусе и. о. Врио губернатора пописал все распоряжения», — сообщили в правительстве области. Сам Дмитрий Микулик почти полгода находится на больничном. Он взял его сразу после того, как ФАС возбудила дело в отношении Дубровского. В материалах дела выложена переписка Микулика с менеджерами «Южуралмоста», в пользу которого проводились аукционы.

46-летний Дмитрий Микулик — уроженец Уфы. Работал в коммерческих структурах Башкортостана, в администрации Владимирской области. В 2015 году его пригласили на работу в Челябинск. В октябре того же года был назначен первым замминистра дорожного хозяйства, в марте 2016 года возглавил министерство.

Решение об отставке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было принято 19 марта, после коллегии Генпрокуратуры РФ, в которой участвовал президент РФ Владимир Путин. В этот же день глава государства принял назначенного врио губернатора Алексея Текслера, который доложил ему о планах работы в регионе.

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