21 марта 2019

Мэрия Екатеринбурга выплатит 215 млн рублей по долгам экс-депутата

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 18:07
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Закрытое совещание ЕР по выборам в Госдуму: сбор участников. Екатеринбург, плаксин игорь
В суде сейчас рассматривается дело о банкротстве ПлаксинаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Примсоцбанк через свердловский арбитраж отсудил у мэрии Екатеринбурга 214,9 млн рублей. В 2016 году администрация предоставила банку гарантию на эту сумму по кредиту для компании «Стройуниверсал», связанной с экс-депутатом гордумы Игорем Плаксиным.

В материалах дела, опубликованных в электронной картотеке дел, говорится, что решение суда было принято 19 марта. Городской мэрии также придется оплатить в пользу Примсоцбанка расходы по уплате государственной пошлины в 200 тысяч рублей. «Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба», — написано в решении арбитража.

Игорь Плаксин владел крупным строительным бизнесом в Екатеринбурге. Его компании строили ЖК «Первый Николаевский», «Новый Уктус», «На Постовского» и другие известные объекты. Но работы остановились из-за крупных долгов. После того, как сотни пайщиков остались без жилья, силовики завели два бесфигурантных уголовных дела по статье «мошенничество».

Кроме того, Примсоцбанк подал банкротные иски против Игоря Плаксина и его сына Михаила Плаксина, с каждого банк требует по 300 млн рублей. Плаксин-младший уже признан банкротом, в отношении него начата процедура реализации имущества. Дело против Плаксина-старшего еще не завершено.

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