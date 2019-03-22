Жители уральского города пожаловались Путину на проект Минздрава

Жители Александровска боятся, что местных врачей сократят Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Прикамье жители Александровска обратились с коллективным письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Поводом для обращения стало объединение городской больницы с краевым медцентром в Березниках.

Авторы письма выражают обеспокоенность последствиями объединения. По мнению жителей Александровска, идея несет в себе множество рисков и неудобств: горожанам придется ездить за 80 километров от дома, чтобы попасть на прием в Березниках. При этом добраться до соседнего города можно только на проходящих маршрутках четыре раза в день. «Город Александровск — это население с небольшим доходом, и не у всех есть возможность добраться до Березников», — цитирует текст письма ИА «Местное время».

В письме также говорится, что слияние больниц может полностью лишить жителей Александровска возможности лечиться в стационаре в родном городе, а обновленное медицинское оборудование и отремонтированные помещения останутся невостребованными. «Мы рискуем в необходимый момент, катаясь в другой город в „карете“ скорой, остаться без медпомощи. Просто потому что нет свободных мест в г. Березники», — отмечают авторы.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе краевого минздрава, в данный момент проект объединения медицинских учреждений «находится на стадии рассмотрения». Мнения жителей Александровска будут учтены.