На Южном Урале глава Нагайбакского района Виталий Гайсин обвинил в отсутствии патриотизма тренера по гиревому спорту Владимира Семенова. Это произошло после того, как мужчина уволился с должности уборщика. 73-летний наставник клуба «Самсон» просил финансирования для школьников, но в администрации ему отказывали.
Упрек в адрес Семенова поступил от Гайсина во время совещания в администрации. «Кто-то по амбициозным причинам [решает]: „Я не буду тренировать“. Но давайте я спрошу: а где чувство ответственности? Высокопарными словами скажу: где патриотизм», — цитирует «Ридус» главу района.
Издание отмечает, что Семенов работал на должности уборщика, поскольку у него нет высшего профильного образования. По словам 73-летнего тренера, он не раз просил помощи у властей района: финансирование необходимо на экипировку для соревнований школьников. Но поддержки мужчина так и не получил. Устав бороться с администрацией, наставник решил уволиться.
Примечательно, что подопечные Семенова занимали призовые места на областных, всероссийских и международных соревнованиях. Его воспитанники три раза они становились чемпионами мира.