В Томской области район остался без судей после приговора полицейским

Проверка в суде прошла после необоснованного оправдательного вердикта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сразу три судьи Молчановского районного суда Томской области подали в отставку по собственному желанию. По данным СМИ, свои полномочия сотрудники решили сложить после проверки, вскрывшей коррупционную составляющую при вынесении оправдательного приговора двоим полицейским.

Согласно официальной информации, размещенной на сайте Томского областного суда, заявления об отставке были поданы судьями в связи с выработкой необходимого стажа. Работа Молчановского райсуда при этом не будет парализована — дела будут рассматриваться в прежнем составе до назначения нового председателя и судей, передает деловое издание «Взгляд».

При этом, как сообщает «Царьград», на отставку судей могли повлиять результаты прошедшей в райсуде проверки. Она была назначена после того, как суд высшей инстанции отменил оправдательный приговор в отношении двух полицейских, обвинявшихся в превышении полномочий.

По информации источников СМИ, двое полицейских, прибывших на место ДТП с участием несовершеннолетнего, не оказали подростку доврачебную помощь и не вызвали медиков, а отправили его домой, не зафиксировав факт ДТП. Позже выяснилось, что у юноши был поврежден позвоночник. На вынесение оправдательного приговора стражам порядка судьей Татьяной Дубасовой повлияла «коррупционная составляющая».