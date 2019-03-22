Стартовала зачистка судей. «Оборотней в мантиях» сажают ежедневно

По словам экспертов, 99% приговоров, которые выносят сегодня судьи в России, — обвинительные Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России судьи все чаще пересаживаются из своих кресел на скамью обвиняемых. Только за последние дни стало известно сразу о нескольких таких прецедентах. «URA.RU» решило разобраться, что это означает для судебной системы, есть ли тренд на ее обновление и какие судьи больше не востребованы в современной России.

22 марта бывшему председателю Щербиновского районного суда в Краснодарском крае Александру Турицыну предъявили обвинение в покушении на мошенничество и взятке в размере более полумиллиона рублей. В этот же день СМИ сообщили, что силовики разрабатывают дело в отношении судьи из Краснодара Дмитрия Цыкалова, который якобы попался на взятке в 45 тысяч рублей. Днем ранее стало известно о задержании судьи Московского городского суда Руслана Якубаева (в самом суде позднее заявили, что речь идет только о проверке силовых органов, Якубаева никто не арестовывал). 21 марта за решетку по делу о мошенничестве на шесть лет отправился экс-судья Саратовского областного суда Владимир Стасенков. А 20 марта судейская коллегия в Анапе одобрила возбуждение уголовного дела за мошенничество в особо крупном размере в отношении Владимира Стародубцева.

За последнее время судьи все чаще сами попадают под уголовное преследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По мнению сопредседателя экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергея Журавского, россияне сейчас стали свидетелями кампании. «Мы нечто похожее уже проходили. Помните, были „оборотни в погонах“, когда ловили полицейских? Возможно, теперь на очереди „оборотни в мантиях“», — поясняет агентству Журавский. Председатель коллегии адвокатов «Домбровицкий и партнеры» Петр Домбровицкий не исключает, что это «попытка спустить пар из бочки, чтоб не лопнула». «Можно предположить, что сейчас будут хватать наиболее зарвавшихся представителей Фемиды», — отмечает собеседник агентства.

«Такая ротация необходима и полезна, — заявил „URA.RU“ бывший федеральный судья, пожелавший сохранить инкогнито. — К сожалению, мы знаем, что в некоторых регионах судьи превращаются в неких неприкасаемых князьков. Это неадекватная ситуация, которую надо менять. Многих судей, особенно молодых, развратили их статус, привилегии и огромные зарплаты, — говорит он. — И адвокаты, и рядовые истцы регулярно сталкиваются с произволом: судьи зачастую и хамят, и оскорбляют. Возразить нельзя — точно проиграешь процесс, вот все и молчат». Юрист уточняет, что в целом жаловаться на судей сегодня — практически бесполезно, поскольку «на все обращения приходит стандартный ответ — дескать, ваша жалоба не подтвердилась».

Основная проблема, считает бывший старший следователь по особо важным делам, член президиума Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев, кроется в том, что в современной судебной системе прослеживается явный обвинительный уклон.

«У нас сейчас менее 1% оправдательных приговоров, в то время как в развитых странах этот показатель в разы выше.

Обвинительный уклон можно объяснить давлением или влиянием правоохранительных органов на судей. Ведь согласно действующей логике каждый оправдательный приговор — это брак в работе следственных органов», — отмечает собеседник «URA.RU».

Состав судейского корпуса в стране необходимо менять, уверены собеседники агентства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Указывает на это и Домбровицкий. «Как ни парадоксально, но в 1937—1938 годах, которые считаются едва ли не самыми лютыми в истории нашей страны, оправдательных приговоров выносилось больше, чем сейчас. Сейчас обвинительные приговоры практически штампуют», — поясняет он.

Экс-судья в разговоре «URA.RU» назвал причиной проблем в судейском корпусе то, что в нем наблюдается засилье бывших правоохранителей. Квалифицированных же адвокатов и юристов, у которых еще не произошла профессиональная деформация, напротив, недостает. Согласно исследованиям, большинство судей приходят в профессию из аппарата судов (из помощников и секретарей судебного заседания) — таких почти треть. 17% приходят из прокуратуры, 16% — из полиции и следственных органов. Корпоративных юристов и юрконсультантов государственных организаций в совокупности чуть более 20%. Сложнее всего, пишет газета «Ведомости», стать судьей выходцам из адвокатуры. Таких кандидатов анализируют по участию в тех или иных судебных процессах и ассоциируют, в первую очередь, с интересами подсудимых.