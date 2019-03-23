22 марта 2019

Скончалась первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 13:03
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Дворяниновой был 91 годВикипедия

В субботу, 22 марта, умерла известная советская певица Валентина Дворянинова, первая исполнившая песню «Спят усталые игрушки». Артистке был 91 год.

О смерти Дворяниновой журналистам сообщила ее подруга Анна Китина. Певица скончалась в подмосковном пансионате для пожилых людей, где она провела последние несколько лет. Прощание с Дворяниновой состоится в понедельник, 25 марта, на Митинском кладбище в Москве, передает RT.

Валентина Дворянинова известна как исполнительница песен «Калина красная», «Как тебе служится», «Линахамари» и других. Песня «Спят усталые игрушки» в исполнении артистки звучала в передаче «Спокойной ночи, малыши» 12 лет, пишет Nation News. За свою жизнь Дворянинова сотрудничала с известными композиторами Яном Френкелем, Владимиром Дмитриевым и Андреем Эшпаем.

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