В Татарстане бюджетникам запретили заряжать смартфоны на работе

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 14:16
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Власти объясняют запрет экономией электроэнергиейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учителям и врачам Балтасинского района Татарстана запретили пользоваться служебными розетками в своих целях. Бюджетники не смогут заряжать личную технику и кипятить воду в электрических чайниках.

Соответствующий документ подписал руководитель исполкома района Айдар Хайрутдинов. В распоряжении сказано, что сотрудникам бюджетных учреждений запрещается пользоваться розетками для подключения зарядных устройств и электрических чайников, сообщает РИА «Новости». Сообщается, что сделано это с целью экономии электроэнергии. Стоит отметить, что чайниками запрещено пользоваться в местах, не предназначенных для приема пищи.

Помимо этого, все бюджетные учреждения должны вести журналы ежемесячного учета расхода электроэнергии. В документе такие меры объясняются поручением главы Балтасинского района Рамиля Нутфуллина.

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