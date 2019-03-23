В Татарстане бюджетникам запретили заряжать смартфоны на работе

Учителям и врачам Балтасинского района Татарстана запретили пользоваться служебными розетками в своих целях. Бюджетники не смогут заряжать личную технику и кипятить воду в электрических чайниках.
Соответствующий документ подписал руководитель исполкома района Айдар Хайрутдинов. В распоряжении сказано, что сотрудникам бюджетных учреждений запрещается пользоваться розетками для подключения зарядных устройств и электрических чайников, сообщает РИА «Новости». Сообщается, что сделано это с целью экономии электроэнергии. Стоит отметить, что чайниками запрещено пользоваться в местах, не предназначенных для приема пищи.
Помимо этого, все бюджетные учреждения должны вести журналы ежемесячного учета расхода электроэнергии. В документе такие меры объясняются поручением главы Балтасинского района Рамиля Нутфуллина.