В Домодедово задержали голого дебошира, который собирался улететь в Крым. ВИДЕО

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 16:50
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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорты Москвы., аэропорт, домодедово
Мужчину из аэропорта увезут в медучреждениеФото: Alesseus/Wikipedia

Транспортная полиция столичного аэропорта Домодедово задержала мужчину, который прилюдно разделся догола во время посадки на рейс Москва — Симферополь. Его решили госпитализировать в специальное учреждение.

«Дебошир был доставлен в медицинскую комнату аэропорта», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление Управления МВД России на транспорте по ЦФО. Уточняется, что из аэропорта мужчину увезут в специальное медицинское учреждение и госпитализируют.

Личность дебошира уже установлена. Им оказался уроженец Якутска 1981 года рождения, который в последнее время живет в Подмосковье.

Отметим, авиадебоширы все чаще устраивают скандалы в самолетах и аэропортах. Поэтому глава «Аэрофлота» Виталий Савельев предложил начать наказывать их более жестко, на три года запрещая полеты.

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