Транспортная полиция столичного аэропорта Домодедово задержала мужчину, который прилюдно разделся догола во время посадки на рейс Москва — Симферополь. Его решили госпитализировать в специальное учреждение.
«Дебошир был доставлен в медицинскую комнату аэропорта», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление Управления МВД России на транспорте по ЦФО. Уточняется, что из аэропорта мужчину увезут в специальное медицинское учреждение и госпитализируют.
Личность дебошира уже установлена. Им оказался уроженец Якутска 1981 года рождения, который в последнее время живет в Подмосковье.
Отметим, авиадебоширы все чаще устраивают скандалы в самолетах и аэропортах. Поэтому глава «Аэрофлота» Виталий Савельев предложил начать наказывать их более жестко, на три года запрещая полеты.