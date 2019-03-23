Перед правительством Камчатского края раскидали 8 тонн рыбьих голов. ВИДЕО

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 22:20
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Ферма форели РыбаLove. Михайловск, рыба, форель
Рыба вывалилась из грузовикаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Перед зданием правительства Камчатского края разбросали 8 тонн рыбьих голов. Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко.

Центр краевой столицы оказался буквально завален рыбой. Глава города объяснил, что это произошло из-за поломки грузовика. «В центре города из-за поломки заднего борта грузовика рассыпаны рыбные отходы», — пояснил Иваненко. Он также приложил к публикации видео с места инцидента, на котором виден весь масштаб аварии. Судя по кадрам, след из раздавленных рыбьих голов растянулся на несколько десятков метров.

Виновные, по словам Иваненко, «были установлены в течение 15 минут». «Компания-владелец грузовика будет привлечена к административной ответственности», — сообщил мэр города. Он уточнил, что организации грозит штраф в размере до 150 тысяч рублей. На данный момент, по словам Иваненко, последствия инцидента «практически ликвидированы».

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