Перед зданием правительства Камчатского края разбросали 8 тонн рыбьих голов. Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко.
Центр краевой столицы оказался буквально завален рыбой. Глава города объяснил, что это произошло из-за поломки грузовика. «В центре города из-за поломки заднего борта грузовика рассыпаны рыбные отходы», — пояснил Иваненко. Он также приложил к публикации видео с места инцидента, на котором виден весь масштаб аварии. Судя по кадрам, след из раздавленных рыбьих голов растянулся на несколько десятков метров.
Виновные, по словам Иваненко, «были установлены в течение 15 минут». «Компания-владелец грузовика будет привлечена к административной ответственности», — сообщил мэр города. Он уточнил, что организации грозит штраф в размере до 150 тысяч рублей. На данный момент, по словам Иваненко, последствия инцидента «практически ликвидированы».