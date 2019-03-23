Отец Началовой объяснил, что погубило певицу

Отец певицы Юлии Началовой Виктор в первом интервью после смерти дочери рассказал, что артистка погибла после того, как занималась самолечением. Он заявил, что в результате этого она занесла «какую-то инфекцию» и началось заражение.
В беседе с телеведущим Андреем Малаховым в программе «Привет, Андрей!» отец певицы подчеркнул, что не имеет никаких претензий к врачам. По словам Виктора, медики сделали все возможное, чтобы спасти его жизнь, передает агентство Nation News. Отец певицы признался, что близкие Началовой до последнего надеялись, что ее молодой организм сможет справиться, но Юлия скончалась. Также Виктор Началов отметил, что дочь для него никогда не была источником дохода.
Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет из-за остановки сердца, которую спровоцировал сильный абсцесс. Похороны артистки прошли 21 марта. В последний путь артистку проводили овациями несколько сотен ее поклонников, родственников и друзей, а также звезд российского шоу-бизнеса.