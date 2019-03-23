Пригожин и Лоза раскритиковали Шнурова за идею разогнать Минкульт

Продюсер Иосиф Пригожин и российский певец Юрий Лоза раскритиковали предложение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова разогнать Министерство культуры.
Иосиф Пригожин в беседе с «URA.RU» отметил, что не разделяет взглядов Шнурова и предположил, что громкие заявления музыканта могут быть связаны с его желанием заняться политикой. «Некоторые события становятся для меня просто удивительными. С одной стороны мы обсуждаем Шнурова со стороны ненормативной лексики, и этот же человек говорит о ликвидации Министерства культуры, — сказал продюсер. — Для нас и Маяковский — наше все, для нас и Лермонтов — наше все. Для нас даже Шнуров — наше все. Вот для меня Сережа Шнуров тоже — наше все».
Российский певец Юрий Лоза был более резок, комментируя ситуацию с музыкантом. «Что он дал России? Ну, мат дал, хайп какой-то. … Он что, знает Пушкина настолько хорошо и знает о влиянии Пушкина на российскую культуру? Знал бы Пушкина, не орал бы матом со сцены», — категорично заключил артист.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Сергей Шнуров после заседания совета при комитете Госдумы по культуре предложил разогнать Министерство культуры. Шнуров уверен, что Россия может существовать и без Минкульта. «Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать», — заявил он.