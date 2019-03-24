Жители Екатеринбурга вспоминают недостроенную телевизионную башню, которую снесли 24 марта прошлого года. В значимую для города дату организовываются выставки, митинги и флешмобы в социальных сетях.
В память о сносе телевышки в баре «Однерка» открылась временная выставка «Безбашенный Екатеринбург», в которой представлены фотографии горожан, сувениры и осколок башни весом в 20 килограмм. Музей истории башни будет работать с 22 по 28 марта.
Также в этот день на улицы Екатеринбурга вышли около 200 общественников, которые пытались защитить телебашню от разрушения. Они призывали защитить от сноса другие знаковые здания города. В свою очередь, горожане вспоминают о сносе башни и публикуют на своих страницах личные фотографии, запечатлевшие ее падение.
В рамках проекта «Е1» известный уличный художник Рома Инк нарисовал башню на одной из пятиэтажек на Химмаше. По задумке автора, телевышка стала окном, из которого видно голубое небо.
Недостроенная телевизионная башня в Екатеринбурге была снесена 24 марта 2018 года, чтобы освободить место под будущую ледовую арену. Противники сноса не раз пытались отстоять башню, а в последний день перед взрывом даже залезли на нее. Позже телеканал «Дискавери» посвятил этим событиям фильм.
Башня была символом. Символом города? Символом недостроя?— Поваленная Башня (@uraltower) 24 марта 2019 г.
Наверное, она была для каждого своей.
Люди просто рождались и умирали под ней.#башня #екатеринбург pic.twitter.com/lf7W4BJvsY