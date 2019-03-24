Башню снесли 24 марта 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Снос телебашни в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга вспоминают недостроенную телевизионную башню, которую снесли 24 марта прошлого года. В значимую для города дату организовываются выставки, митинги и флешмобы в социальных сетях.

В память о сносе телевышки в баре «Однерка» открылась временная выставка «Безбашенный Екатеринбург», в которой представлены фотографии горожан, сувениры и осколок башни весом в 20 килограмм. Музей истории башни будет работать с 22 по 28 марта.

Также в этот день на улицы Екатеринбурга вышли около 200 общественников, которые пытались защитить телебашню от разрушения. Они призывали защитить от сноса другие знаковые здания города. В свою очередь, горожане вспоминают о сносе башни и публикуют на своих страницах личные фотографии, запечатлевшие ее падение.

В рамках проекта «Е1» известный уличный художник Рома Инк нарисовал башню на одной из пятиэтажек на Химмаше. По задумке автора, телевышка стала окном, из которого видно голубое небо.

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Недостроенная телевизионная башня в Екатеринбурге была снесена 24 марта 2018 года, чтобы освободить место под будущую ледовую арену. Противники сноса не раз пытались отстоять башню, а в последний день перед взрывом даже залезли на нее. Позже телеканал «Дискавери» посвятил этим событиям фильм.