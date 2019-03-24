В Челябинской области ветеран Чечни вместе с дочкой-инвалидом выживает на 200 рублей в день

Николай с дочкой покупают самые скромные продукты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Участник боевых действий в Чечне, отец-одиночка и почетный донор Николай Безручко из города Копейска Челябинской области вынужден вместе дочкой-инвалидом выживать на 200 рублей в день. Он не может выйти на работу, так как на сиделку для ребенка у него попросту нет денег.

Шокирующая история появилась 21 марта в группе «Посёлок Октябрьский | Копейск» во «ВКонтакте». «Дочке поставили ДЦП. А еще она не говорит и не слышит: в мозгу не созрел „дешифрующий“ центр. Отсюда и вся беда», — рассказал Николай администраторам группы. Чтобы заработать денег, мужчина три года воевал в Чечне, а когда вернулся, узнал о страшном онкологическом диагнозе супруги. В 2010 году, Николай стал отцом-одиночкой.

«Я стоял на очереди как отец инвалида и как участник боевых действий. Но просвета не видно», — рассказал Безручко. Отчаявшись, мужчина решился на ипотеку. «Платить много я не могу. Теперь сижу с дочкой сам, не могу вырваться на работу. Даже платежи по ипотеке отвожу в банк по ночам», — объяснил Николай.

После оплаты кредита, счетов за услуги ЖКХ и покупки лекарств на продукты у отца с дочкой остается 200 рублей на сутки. По словам Николая Безручко, они едят кашу, кефир и овощи со своего огорода. Конфеты мужчина отсчитывает поштучно.

Согласно информации в посте, чиновники предлагают Безручко сдать дочь в интернат, но он отказывается. Николай говорит, что ему только нужна работа, чтобы продержаться два года до пенсии. «Иногда горько от того, как сложилась и прошла жизнь. Но жалеть себя мне нельзя. Дочка чувствует это», — поделился мужчина.

После обнародования истории россияне начали помогать Николаю Безручко. Кто-то присылал деньги, другие приносили одежду, еду и бытовую химию. Мужчина записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за помощь и попросил пока что больше ничего не присылать. «Спасибо большое, но хватит… Помогите другим, пожалуйста. Мне этого на год хватит», — сказал Николай.