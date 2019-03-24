23 марта 2019
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Жители Екатеринбурга написали петицию Путину с требованием запретить строительство ледовой арены на месте телебашни

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 23:59
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Снос недостроенной телевизионной башни. Екатеринбург, долгострой, развалины, руины, недостроенная телебашня, снос телебашни
На месте былой телебашни появится ледовая аренаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Снос телебашни в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга, представители общественного движения «Реальная история» написали петицию с требованием запретить строительство ледовой аренды на месте телебашни, которая была снесена в марте 2018 года. Обращение опубликовано вечером 24 марта на сайте change.org.

Адресатами указаны президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также Министерство культуры РФ. На момент подготовки материала под документом подписались 46 человек.

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В качестве аргументов общественники указывают, что на площадке, которую готовят под строительство спортивного объекта, расположены находящиеся на охране вековые усадьбы и сады. Кроме того, «массивное сооружение арены» давит на исторический район Царского моста, что, по их словам, «уничтожает потенциал уникального историко-культурного и туристического центра».

Также авторы петиции подчеркивают, что проект арены подразумевает застройку озелененной поймы реки Исеть — потенциальную парковую зону, способную «улучшить катастрофическую экологическую ситуацию» в городе.

«Мы требуем остановить планы строительства ледовой арены на улице Степана Разина, и впредь запретить проекты, разрушающие память и экологию Екатеринбурга», — говорится в обращении.

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