В Курганской области заговорили об очередной отставке в правительстве

Первый заместитель губернатора Курганской области — директор департамента АПК Сергей Пугин в ближайшее время может покинуть свой пост. О такой возможности «URA.RU» сообщило сразу несколько источников, близких к региональному правительству.
Причиной, по разным данным, может послужить недовольство работой Пугина со стороны врио губернатора Вадима Шумкова, а также несогласие самого Пугина с принимаемыми решениями. Сам Сергей Пугин не подтвердил «URA.RU» информацию об увольнении. Однако источники агентства, ссылаясь на доверительный разговор с первым замом губернатора, сообщили, что он внутренне готов к отставке. «Он не согласился с тем, что отказались по федеральной программе строить дороги в селах», — озвучил причину конфликта источник агентства.
Сергей Пугин работает в правительстве Курганской области с 2006 года. С 2014 года — в должности первого заместителя губернатора.